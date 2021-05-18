Киев заявил о попытках РФ вернуть Украину в сферу своего влияния

Москва до сих пор пытается вернуть Украину в орбиту своего влияния. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.
«Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет», — заявление Хомчака приведено на официальной странице Генштаба ВСУ на Facebook.
По словам военного, Украина находится в «уникальной ситуации», когда страна вынуждена одновременно и противостоять «российской агрессии», и одновременно реформировать собственную армию. Ранее в Кремле объяснили позицию России по отношению к действиям Украины.
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