18 мая 2021

Киев заявил о попытках РФ вернуть Украину в сферу своего влияния

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Главком украинских войск считает, что Россия до сих пор пытается вернуть его страну в орбиту своих интересов. Фото:

Москва до сих пор пытается вернуть Украину в орбиту своего влияния. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.

«Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Однако кремлевские стратеги гибридных войн не могут понять, что Украина прошла точку невозврата и назад пути нет», — заявление Хомчака приведено на официальной странице Генштаба ВСУ на Facebook.

По словам военного, Украина находится в «уникальной ситуации», когда страна вынуждена одновременно и противостоять «российской агрессии», и одновременно реформировать собственную армию. Ранее в Кремле объяснили позицию России по отношению к действиям Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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