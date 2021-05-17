В Кремле заявили об ответных мерах на угрозу со стороны Украины

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, украина, украинец, укр, цимбалюк роман
Россия будет отвечать на угрозы Украины Фото:

Россия не является первоисточником санкций против Украины, она лишь реагирует на враждебность соседей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Россия не является первоисточником различных фобий. Не является источником санкций, концентрации вооруженных сил на границе. Россия реагирует на это (агрессию Украины). Это важно отмечать и констатировать», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия делает все необходимое, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности соседей обеспечить собственную безопасность. При этом РФ остается открытой для дружественного диалога и нормализации отношений.

Ранее на Украине продлили санкции против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов. Мера предусматривает блокировку активов конкретных граждан и компаний, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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