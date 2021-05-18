В Нефтеюганске и Кондинском районе ожидается возникновение пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики объявили о высоком риске возникновения лесных пожаров на территории ХМАО. Больше остальных опасности подвержены Нефтеюганск и Кондинский район. Об этом рассказали в гидрометцентре ХМАО.

«В период с 19 по 21 мая по юго-западным районам ХМАО сохранится и ожидается чрезвычайная пожароопасность. На данный момент 4 класс пожароопасности ожидается в Нефтеюганске. 5 класс пожароопасности ожидается в поселках Леуши и Куминский (Кондинский район)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра ХМАО.

По информации департамента недропользования ХМАО в округе действует один лесной пожар площадью 82 га на территории Кондинского лесничества. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 370 га.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха.