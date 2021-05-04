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В ХМАО ввели особый режим из-за 30 градусной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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В 11 муниципалитетах ХМАО ввели противопожарный режим из-за риска возникновения лесных пожаров Фото:

В 11 муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим из-за повышения температуры до 30 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«На ближайшие дни метеорологами прогнозируются повышение температуры воздуха до 30 градусов. В связи с этим особый противопожарный режим введен в городах Югорск, Лангепас, Покачи Когалым, Нефтеюганск, Радужный, Ханты-Мансийск, городском поселении Березово, а также в Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах», — сказано в сообщении на сайте МЧС.

В пресс-службе объяснили, что в этот период запрещается разводить костры на территории указанных городов, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха. На данный момент сотрудники МЧС, силовики и общественники будут патрулировать места отдыха и лесопарковые зоны. За нарушение пожарного режима жителям ХМАО грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а также предупредили о возможной уголовной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в прокуратуре ХМАО оценили готовность округа к лесным пожарам. По итогам проверки оказалось, что власти ХМАО недостаточно подготовлены к лесным пожарам.

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