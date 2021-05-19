Слушателей послания Путина не накажут за отсутствие масок

Роспотребнадзор не нашел нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Роспотребнадзор отказался наказывать слушателей послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию за нарушение масочного режима. Об этом в соцсетях сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов.

«Роспотребнадор не увидел нарушения санитарных правил на послании президента, где вводившие перчаточно-масочный режим сами его нарушают», — написал Тарасов в Facebook. В подтверждение он опубликовал фото присутствующих без масок и решение Роспотребнадзора.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что не все россияне соблюдают масочный режим, поэтому соблюдение меры необходимо контролировать. Масочный режим отменили только в Амурской области, пишет «Национальная служба новостей». Эпидемиолог Александр Гинцбург заявил, что масочный режим должен соблюдаться, пока 70% населения России не пройдут вакцинацию от коронавируса сообщает Nation News.

Ранее президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В «Манеже» в Москве присутствовали составы двух палат парламента, а также ключевые фигуры общественно-политической жизни России и деятели культуры.