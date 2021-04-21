Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием в «Манеже» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. В московском «Манеже» собрались составы двух палат парламента, а также ключевые фигуры общественно-политической жизни страны и деятели культуры. Ожидается, что глава государства объявит о новых мерах поддержки россиян и бизнеса, а также назовет основные ориентиры развития России на ближайшее время.

14:23 Глава государства говорит о выплатах, предложенных россиянам в период пандемии. В 2022 году все пособия и надбавки будут оформлять в режиме "одного окна". "Без беготни по инстанциям, а по факту", - говорит Путин. Через три года большинство услуг должно предоставляться россиянам онлайн, отмечает президент.

14:21 Путин предлагает рассмотреть проблемы здравоохранения на расширенном заседании Государственного совета.

14:20 Путин предлагает до конца 2021 года продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки.

14:18 Путин предлагает возвращать половину стоимости путевки при поездке ребенка в детский лагерь. Призывает сформировать новые возможности для студенческого туризма.

14:16 Путин обещает наращивать поставки в регионы медицинского оборудования для борьбы с COVID. Правительству поручено реализовать дополнительные меры по надзору за здоровьем граждан.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

14:15 Путин призывает россиян не терять бдительность, соблюдать рекомендации врачей. Говорит об особой роли вакцинации. Главам регионов поручено ежедневно заниматься вопросами, связанными с прививками. «Пожалуйста, сделайте прививку», — обращается Путин к народу.

14:13 Глава государства говорит о демографии. Ситуацию называет чрезвычайной. «Стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения», — говорит Путин.

14:12 Президент уделяет внимание роли цифровых технологий в период пандемии. Также Путин вспоминает, как непросто было россиянам в период самоизоляции и упоминает о роли религии в непростой для страны период. «На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность».

14:09 В зале «Манежа» находятся медики, ученые и волонтеры, помогающие стране справиться с пандемией. Президент России выражает им благодарность. «Хочу поблагодарить всех и каждого», — отмечает Путин.

14:07 Путин начал оглашение послания с темы коронавируса. Глава государства вспоминает о пережитых россиянами трудностях 2020 «пандемийного» года.

14:04 Президент России Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства анонсирует новые меры поддержки россиян и расскажет об основных направлениях государственной политики России.

14:01 В зале «Манежа» находятся депутаты Госдумы, сенаторы Совета федерации, члены правительства России и другие политические деятели

13:52 В московском «Манеже» через несколько минут начнется оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Члены парламента собираются в зале, где завершаются последние приготовления. URA.RU ведет текстовую трансляцию мероприятия и будет публиковать главные заявления главы государства здесь