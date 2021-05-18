Кран упал на водопровод 19 мая (архивное фото) Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В городе Коркине (Челябинская область) автокран упал на водопровод, из-за чего жители могут остаться без воды. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области в официальном telegtam-канале.

«По поручению губернатора Алексея Текслера его заместитель Евгений Голицын выехал в Коркино, где автокран упал на водопровод, снабжающий город», — рассказали в пресс-службе. Представители правительства отметили, что запаса воды хватит до 06:00, из-за чего было поручено устранить аварию до этого времени или организовать подвоз воды.

На момент публикации сообщения кран убирали с поврежденной трубы. Когда кран смогут убрать, начнутся ремонтные работы. По данным группы в соцсети «ВКонтакте» «Коркино и Коркинцы Новости», ДТП произошло около пяти часов вечера.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что на место выехал прокурор города Коркино Александр Журбенко. «Прокуратурой области организована проверка по факту повреждения трубопровода, <…>, в результате падения автокрана. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, повлекшим ограничение водоснабжения», — добавили в прокуратуре.

Фотография с места происшествия Фото: пресс-служба прокуратура Челябинской области

Из-за падения крана был поврежден водопровод Фото: пресс-служба прокуратура Челябинской области