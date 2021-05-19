Главный следователь Москвы написала рапорт об увольнении

Заместитель начальника ГУ МВД по Москве, руководитель Главного следственного управления Наталья Агафьева подала рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Сейчас она находится в отпуске, который продлится пять месяцев.
«Сейчас руководитель следствия находится в отпуске. Это займет около пяти месяцев, столько набралось из отпусков, которые не были использованы», — цитирует РБК своего источника, близкого к центральному аппарату МВД. Он добавил, что Агафьева написала рапорт по своему желанию и в связи с достижением пенсионного возраста.
Источник предполагает, что место руководителя Главного следственного управления займет первый заместитель начальника ГСУ Александр Галицкий. Сейчас он исполняет обязанности начальника ГСУ. Среди возможных кандидатов также заместитель начальника следственного департамента МВД России, полковник Виктор Городков и заместителя начальника ГСУ по Московской области, начальник следственной части Игорь Фролов.
Агафьева занимала должность начальника следственного управления с 2014 года. Имеет медали «За отличие в службе» I, II, III степени, «За доблесть в службе», а также нагрудный знак «Лучший следователь».
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