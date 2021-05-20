Bloomberg: Восточная Европа объединит силы против России

Инициатива трех морей поможет противостоять РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Инициатива трех морей» может стать отличным ответом Европы на экспансию России и Китая, сообщает Bloomberg. Идея предполагает развитие инфраструктуры, в котором примут участие 12 восточных членов ЕС.

«„Инициатива трех морей“ — это прекрасная идея, и Вашингтон, Брюссель, Берлин и другие западные столицы должны ее поддержать. США и ЕС уже пообещали выделить кучу денег — но надо еще больше. Как и энтузиазма насчет этого проекта», — передает агентство.

С помощью проекта Восточная Европа сможет уменьшить энергозависимость от России, помешать Китаю укрепить позиции прокладками сетей 5G, а также добиться тесной интеграции двух частей ЕС. Совместный проект ознаменует начало примирения Востока и Запада Европы, считают в Bloomberg. «Если 12 стран между тремя морями поддержат эту идею, то блок из 27 членов станет новым оплотом более широкого Запада», — пишет агентство.

Идея «трех морей» появилась в 2019 году, пишет « Утро.ру ». Ее авторами были Польша и Хорватия, потом к ним присоединилась члены ЕС, которые были за железным занавесом во время холодной войны, а также Австрия. Там не хватает хороших автомагистралей, железнодорожных путей и газопроводов между югом и севером. Проект предполагает строительство порта в Хорватии, а также трубопроводов, сообщает RT. Bloomberg отмечает, что Россия опутывает регион паутиной новых коммуникаций.

Ранее в Европарламенте объявили о новой российской угрозе. В ведомстве считают, что ЕС и США должны противодействовать «российской угрозе» и «китайской дезинформации», а также начать более тесное сотрудничество.