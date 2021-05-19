Тысячи детей из ЯНАО уедут на отдых, еще тысячам найдут работу

Занятие на лето нашли порядка 12 тысяч детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын рассказал, что 5914 детей смогут выехать за пределы округа для оздоровления, еще порядка шести тысяч подростков смогут устроится на работу. Об этом он сообщил во время своего ежегодного доклада по итогам 2020 в регпарламенте.

«В 2020 году фактически были свернуты мероприятия по организации летнего отдыха и трудовой занятости подростков. В этом году они будут возобновлены в полном объеме», — заявил Трубицын.

В пресс-службу правительства ЯНАО был направлен запрос с просьбой пояснить о какой работе идет речь, сколько смогут заработать дети и как будет организован их труд. Ответ на момент публикации не получен.

В 2020 году власти ЯНАО сначала хотели полностью отменить отдых для детей в летних лагерях из-за карантина. Однако в августе на юг отправили порядка 1500 несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что в России стартует программа, которая позволит вернуть часть денег, потраченных на детские путевки. Такой услугой смогут воспользоваться порядка 400 тысяч семей.