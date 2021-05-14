В России запускают новую программу возврата средств за отдых

Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в детские лагеря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 400 тысяч российских семей смогут в 2021 году воспользоваться кэшбеком на детский отдых. Правительство РФ уже выделило 5 млрд рублей на программу, стартующую 15 мая. Необходимые нормативные акты для возврата средств родителям проходят финальные согласования, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«„Единая Россия“ находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе», — сказала Ольга Окунева.

Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подтвердила, что «детский» туристически кэшбек будет востребован. «Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен», — сказала Татьяна Буцкая.

На ежегодном послании Федеральному Собранию, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по введению кэшбека на детский отдых. Благодаря программе, родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в детские лагеря по всей стране (но не более 20 тысяч рублей).