Уральские рабочие сравнили свой труд с нагрузкой народных избранников (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более полумиллиона просмотров набрал новый tiktok-ролик челябинских металлургов, где они выступили против поправок в Трудовой Кодекс, подготовленных в Госдуме. Рабочие считают, что депутаты намерены лишить их привычных льгот и гарантий.

Они оказались недовольны тем, что по новым правилам отменяются досрочные пенсии, дополнительные дни к отпуску и доплаты за работу на вредном производстве, если сотрудников обеспечивают средствами защиты.

«У нас комфортные условия труда, почти как в офисе. Мы мечтали гнуть спину, мечтали заработать грыжу к 40 годам. Терять по три литра жидкости, стоя у печи. Выходить на пути в минус 25», — говорят участники видео. «Нам и зарплаты особо не нужны. Зачем нам деньги? Нам же продукты в магазине раздают бесплатно. У нас здесь классно, почти как в депутатском кресле», — говорят в камеру сотрудницы химической лаборатории, водители карьерных самосвалов, путейцы и металлурги.

«За 18 часов с момента появления в TikTok ролик набрал 300 тысяч просмотров. А к концу дня уже полмиллиона», — рассказал URA.RU зампред Челябинской областной организации горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) Владимир Ревенку.

Раньше TikTok взорвал ролик «МРОТ мне в рот», посвященный эксперименту уральских рабочих, решивших месяц прожить на минимальную зарплату. На него отреагировали знаменитости, включая писателя Сергея Минаева. Часть челябинских «актеров» задействовали и в новом видео.