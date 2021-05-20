Жириновский назвал уродами членов партий Медведева и Зюганова

Жириновский также пожаловался на воровство идей ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские партии КПРФ (лидер — Геннадий Зюганов), «Единая Россия» (председатель партии — бывший президент РФ Дмитрий Медведев) и «Справедливая Россия — За правду» (руководитель — Сергей Миронов) переманивают в свои ряды недалеких членов ЛДПР, но даже последние умнее, чем весь остальной состав этих фракций. Такого мнения придерживается лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

«Есть клеймо: „прошел школу ЛДПР“. И берут [члена ЛДПР в состав других партий]. [А перешедший] ну дурак дураком, но они [остальные партии] знают, что он будет работать лучше, чем те уроды, которых они набрали, которые понятия не имеют, что такое партийная работа и как побеждать на выборах», — прокомментировал политик ситуацию в интервью на радиостанции «Говорит Москва».

Жириновский также пожаловался на плагиат идей ЛДПР. По его словам, партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» присваивают чужие идеи и выдают их за свои.

«Мы еще несколько лет назад предложили повысить возраст приобретения оружия. Пять лет валяется в портфеле проектов законов в думу, ничего не сделали. После Казани несут уже от имени «Единой России». Даже простые фразы, что много насилия на телевидении — я это 20 лет говорю, а теперь еще и Миронов [Сергей Миронов, лидер «Справедливой России»] начал говорить. То есть все, что мы говорили и делали, они за нами повторяют: это КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», — заключил он.