Российский губернатор предложил выплатить пенсионерам 100 тысяч

Людям, которые резко обеднели после выхода на пенсию и потеряли в доходах, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе круглого стола в местном парламенте, сообщается на сайте местной администрации.
«Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал — для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также липецкий губернатор предложил в течение трех лет увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что из-за отмены индексации выплат работающим пенсионерам власти России задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей. Такие подсчеты провел лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об индексации пенсий работающим. Проработать вопрос поручал президент РФ Владимир Путин, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в