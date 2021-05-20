20 мая 2021

Российский губернатор предложил выплатить пенсионерам 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал Фото:
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Пенсионная реформа в России

Людям, которые резко обеднели после выхода на пенсию и потеряли в доходах, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе круглого стола в местном парламенте, сообщается на сайте местной администрации.

«Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал — для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также липецкий губернатор предложил в течение трех лет увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что из-за отмены индексации выплат работающим пенсионерам власти России задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей. Такие подсчеты провел лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об индексации пенсий работающим. Проработать вопрос поручал президент РФ Владимир Путин, передает «Царьград». В Совете Федерации ожидали, что российский лидер анонсирует индексацию пенсий работающим гражданам во время апрельского послания Федеральному Собранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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