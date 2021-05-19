Миронов подсчитал, сколько государство задолжало пенсионерам

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Парад на Красной площади. Москва, миронов сергей
Лидер «Справедливой России» посчитал долг РФ за отмену индексации пенсий работающим Фото:

Из-за отмены индексации выплат работающим пенсионерам власти России задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей. Такие подсчеты провел лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«На сегодняшний день долг [государства перед пенсионерами] превысил 1,4 триллиона рублей, и он постоянно растет. Сумма большая, даже огромная, но мы уверены, что при желании Минфин сможет найти необходимые средства», — написал Миронов в своем telegram-канале. Депутат напомнил, что индексацию пенсий работающим отменили шесть лет назад.

Глава СР предложил выплачивать деньги гражданам из Фонда национального благосостояния. По его словам, в нем собрано 13,5 триллионов рублей, которые лежат «мертвым грузом».

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об индексации пенсий работающим. Проработать вопрос поручал президент РФ Владимир Путин, передает «Царьград». В Совете Федерации ожидали, что российский лидер анонсирует индексацию пенсий работающим гражданам во время апрельского послания Федеральному Собранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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