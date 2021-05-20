20 мая 2021

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Израиля утвердили прекращение огня Фото:

Кабинет министров Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая, передает ТАСС. Представитель палестинской исламистской организации ХАМАС подтвердил агентству Reuters «взаимное и одновременное» перемирие в Газе.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти Палестины готовы обсудить урегулирование конфликта с Израилем в Москве. Эскалация военного противостояние между странами началась 10 мая. Поводом стало выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались столкновения мусульман с израильской полицией, которые переросли в военные действия. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается организацией встречи граждан Палестины и Израиля в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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