Палестина готова к переговорам с Израилем в Москве

Палестина хочет обсудить конфликт с Израилем в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Палестины готовы обсудить урегулирование конфликта с Израилем в Москве. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — цитирует ТАСС заявление посла. Ответа Израиля на момент публикации не поступало.

Эскалация военного конфликта между Палестиной и Израилем произошла во время священного для мусульман месяца Рамадан. Радикальное палестинское движение ХАМАС, захватившее власть в секторе Газа на берегу Средиземного моря, устроило ракетные обстрелы Израиля, передает сайт argumenti.ru. Иерусалим, в свою очередь, ведет обстрелы Газы. Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка.

Президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить обстрелы. А в МИД РФ сообщили, что Москва занимается организацией встречи граждан Палестины и Израиля.