Захарова: Россия готовит встречу израильтян и палестинцев

Москва старается примирить Израиль и Палестину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия занимается организацией встречи граждан Палестины и Израиля в Москве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы такую работу ведем и со сторонами, и с членами „квартета“ (по палестино-израильскому урегулированию, куда входят Россия, США, ООН и ЕС — ред.). Предложение организовать в Москве контакт остается в силе», — заявила Захарова в эфире «Радио России».

Сообщается, что Москва обсуждает с другими сторонами вопрос преодоления конфликта на Палестине. Захарова отмечает, что это является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования, пишет ТАСС.

Обострение конфликта произошло 10 мая на границе Израиля и сектора Газа. Поводом стали выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались столкновения мусульман с израильской полицией, которые переросли в военные действия. Из Газы было запущено почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. Жертвами ответных ударов стал 181 палестинец, в том числе 52 ребенка. Об этом сообщает «Ридус».