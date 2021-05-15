Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 10 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети появились видео того, как российский комплекс «Корнет» уничтожает израильский танк Merkava. Установка находится на вооружении у палестинской группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем.

Видео выложил в Twitter пользователь с ником Last Defender. «Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет», — написал он в подписи к ролику. На кадрах видно клубы черного дыма рядом с грузовым автомобилем, сообщают argumenti.ru.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась 10 мая. Поводом стали выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались столкновения мусульман с израильской полицией, которые переросли в военные действия. С израильской стороны погибли семь человек (больше, чем за время последнего крупного конфликта в 2014 года), ранены более 200. Палестина сообщает о порядка 140 погибших и тысячах пострадавших. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим на Ближнем Востоке.

#Israeli Merkava tank destroyed by 9M133 Kornet pic.twitter.com/j0Wucpg8yN — Last Defender (@LastDef) May 15, 2021