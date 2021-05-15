15 мая 2021

В Сеть попали кадры уничтожения танка Израиля российским оружием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 10 мая Фото:

В Сети появились видео того, как российский комплекс «Корнет» уничтожает израильский танк Merkava. Установка находится на вооружении у палестинской группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем.

Видео выложил в Twitter пользователь с ником Last Defender. «Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет», — написал он в подписи к ролику. На кадрах видно клубы черного дыма рядом с грузовым автомобилем, сообщают argumenti.ru.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась 10 мая. Поводом стали выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались столкновения мусульман с израильской полицией, которые переросли в военные действия. С израильской стороны погибли семь человек (больше, чем за время последнего крупного конфликта в 2014 года), ранены более 200. Палестина сообщает о порядка 140 погибших и тысячах пострадавших. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим на Ближнем Востоке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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