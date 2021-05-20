В Киеве рассказали, когда решится ситуация в Донбассе

Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре. Об этом заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом», — передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что на это повлияет встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также переговоры российского и украинского лидеров. При этом, смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму, по его мнению, также могут сыграть роль в этом процессе.
Ранее стало известно, что готовится встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на нейтральной территории. Это подтвердил как президент Украины на своей пресс-конференции, так и Кремль, отмечает телеканал 360. Зеленский также отметил, что вопрос с ситуацией в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум. По мнению бывшего министра обороны непризнанной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, Украина сосредоточила в Донбассе значительную часть своих вооружений. Если Россия решит вести полномасштабную войну только в этом регионе, это обернется для Москвы катастрофой.
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