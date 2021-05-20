Стрелков предрек России военную катастрофу

Украина сосредоточила в Донбассе значительную часть своих вооружений. Если Россия решит вести полномасштабную войну только в этом регионе, это обернется для Москвы катастрофой. Такой прогноз дал бывший министр обороны непризнанной Донецкой народной республики Игорь Стрелков.
«Если они (РФ, прим.ред.) ограничатся только территорией Донбасса, Россию ждет тяжелая, кровавая и муторная операция. Затяжная война для РФ в силу ее сложного экономического и внешнеполитического положения станет катастрофой», — цитирует Стрелкова сайт argumenti.ru. Он отметил, что военное превосходство не гарантирует Москве победу над Киевом в случае активных боевых действий.
Ранее стало известно, что готовится встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на нейтральной территории. Это подтвердил как президент Украины на своей пресс-конференции, так и Кремль, отмечает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в