Зеленский хочет провести голосование о судьбе Донбасса

Зеленский назвал референдум одним из возможных планов по решению конфликта Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Вопрос с ситуацией в Донбассе можно вынести на всеукраинский референдум. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту главы государства.

«Сегодня это должно быть самым главным вопросом — ситуация в Донбассе. Уверен, что через какое-то время, мы представим референдум с такой тематикой», — сказал Зеленский в эфире трансляции, размещенной в его Facebook. По словам президента Украины, референдум может быть одним из возможных планов по окончанию войны, если не сработают другие.

Ранее Украина передала свои партнерам по «Нормандской четверке» проект решения конфликта в Донбассе. В частности, она настаивает на том, что контроль Киева над территориями ДНР и ЛНР должен быть восстановлен до проведения там выборов местной власти. Недавно Зеленский заявил о начале подготовки переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT. Встречу предлагают провести на нейтральной территории.