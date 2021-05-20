Темп увеличения температуры в Белоруссии составляет 0,63 градуса. В остальных странах постсоветского пространства теплеет медленнее. Об этом говорится в «Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год» Росгидромета.
«По итогам десятилетних исследований быстрее всего теплеет в Белоруссии (+0,63 градуса за десятилетие) и в Молдавии (+0,6 градуса за десятилетие)», — цитирует доклад РИА «Новости». Высокая скорость увеличения температуры наблюдаются весной почти во всех государствах постсоветского пространства — более +0,5 градуса за десятилетие.
За 10 лет потеплело в России на 0,51 градуса, на Украине — на 0,62, в Армении — на 0,4, в Казахстане — на 0,32 градуса. В Киргизии этот показатель составил 0,22 градуса, в Таджикистане — 0,16, в Туркмении — 0,36, в Узбекистане также 0,32, говорится в докладе.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что Центральную Россию ждет рекордная жара, которой не было 124 года. А лето в Москве началось на две недели раньше, поскольку среднесуточная температура воздуха впервые в этом году превысила +15 градусов. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил, что аномальная жара уже наблюдается в Санкт-Петербурге. В Северной столице столбик термометра поднимался до +27,5 градуса, сообщает телеканал 360.
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