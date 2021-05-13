Такой аномальной жары не было 100 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские регионы ждет рекордный в плане температуры воздуха летний период. Об этом рассказал метеоролог Тишковец Евгений.

«Центральную Россию ждет рекордная жара Каракум, которой не было 124 года! <…> Мало того, есть вероятность, что будет повторен или побит рекорд 124-летней давности, когда метеорологи 18 мая 1897 года зафиксировали +29,1. Так, по прогнозам ко вторнику и среде ночью в столице ожидается +12…+17, а в дневные часы воздух раскалится до +25…+30!» — написал метеоролог в своем Instagram.

Сообщается, что в Москве на две недели раньше наступило лето, поскольку среднесуточная температура воздуха впервые в этом году превысила +15. И до конца недели температура будет только расти. Тишковец отмечает, что местами пройдут дневные скоротечные ливни и грозы, но это не испортит погоду. Аномальным тепло превысит многолетнюю норму минимум на 10 градусов.

Ранее, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал о аномальной для мая погоде. По его прогнозу, температура будет опережать свое климатическое развитие на полтора месяца.