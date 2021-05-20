20 мая 2021
19 мая 2021

В ХМАО объявлен режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожарище, дерево горит, сгоревший лес, лесные пожары, лес после пожара
Всего в лесах региона с начала сезона зарегистрировано 32 лесных пожара Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 21 мая 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации режим повышенной готовности», — сказано в документе. На сегодняшний день в ХМАО, по информации регионального департамента недропользования и природных ресурсов, действуют пять лесных пожаров площадью 133,20 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств. Локализовано три лесных пожара на площади 125,2 га. Всего в лесах региона с начала сезона зарегистрировано 32 лесных пожаров общей площадью 485,97 га.

Ранее URA.RU писало, что синоптики объявили о высоком риске возникновения лесных пожаров на территории ХМАО. Больше остальных опасности подвержены Нефтеюганск и Кондинский район.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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