Миронов раскрыл, когда отменят ЕГЭ

Миронов предлагает отменить ЕГЭ из-за плохих результатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единый государственный экзамен могут отменить к лету 2022 года. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов.

«Если в сентябре на думских выборах объединенные левопатриотические силы получат должную поддержку, к следующему лету кошмара ЕГЭ уже не будет в нашей жизни», — приводит пресс-служба партии в официальном пресс-релизе слова Миронова. Он также прокомментировал результаты социологического опроса, проведенного исследовательским порталом SuperJob, по итогам которого 68% респондентов негативно оценили систему Единого государственного экзамена и считают, что ее надо отменить. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 335 населенных пунктов во всех федеральных округах России.

Ранее Рособрнадзор сообщил, в 2022 году вернут «обязательный» для всех выпускников школ ЕГЭ. Пока его сдают только люди, поступающие в вузы в этом году. Такую уступку для выпускников сделали из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Царьград» .