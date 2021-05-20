ЕГЭ станет обязательным для всех выпускников

Школьникам придется сдавать экзамены, чтобы получить аттестат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто планирует поступать в вузы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (при которой ЕГЭ сдают только желающие поступать в вузы — прим. URA.RU) только на этот год», — заявил Музаев в ходе горячей линии по вопросам предстоящих экзаменов. По его словам, с 2022 года госэкзамены по русскому языку и математике станут обязательными для всех выпускников. Без этого невозможно будет получить аттестат.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ЕГЭ «насилием над детьми» и неэффективной системой оценки знаний школьников. Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которым 70% россиян высказались против ЕГЭ, сообщает MK.RU . Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с URA.RU заявил, что выпускников, которые не собираются поступать в вузы, от ЕГЭ нужно освободить.