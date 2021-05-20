20 мая 2021
19 мая 2021

В крупном городе ЯНАО жители жалуются на многочисленные свалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, мусор, помойка, свалка
Свалки мешают жителям целого микрорайона Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут добиться от администрации города ликвидации многочисленных свалок в микрорайоне «Обской». Об этом сами ямальцы сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда соответствующие органы отреагируют и примут наконец-таки меры по вывозу этого безобразия. Были неоднократные обращения. Сколько еще эта свалка будет продолжаться?» — пишет пользователь на правах анонимности в группе «Лабытнанги Info». Проблемная территория располагается недалеко от полиции.

Пост поддержали и другие местные жители: «Через тундру дорога к пятой школе, тоже свалка от хозяев гаражей, хотя там один год ребята с города убирали за ними хлам, но снова накидали», — пишет Наталья Руденко.

Мэрия города пообещала разобраться в проблеме. «Специалисты УЖКХ проведут комиссионный осмотр для разработки плана мероприятий по устранению данной ситуации», — написало под постом УЖКХ администрации Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало о свалке, с которой не может разобраться мэрия Салехарда. Мусор в гаражном кооперативе «Лагуна» не вывозят уже два года.

Свалка возле полицейского участка в микрорайоне «Обской»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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