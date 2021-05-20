Свалки мешают жителям целого микрорайона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) не могут добиться от администрации города ликвидации многочисленных свалок в микрорайоне «Обской». Об этом сами ямальцы сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда соответствующие органы отреагируют и примут наконец-таки меры по вывозу этого безобразия. Были неоднократные обращения. Сколько еще эта свалка будет продолжаться?» — пишет пользователь на правах анонимности в группе «Лабытнанги Info». Проблемная территория располагается недалеко от полиции.

Пост поддержали и другие местные жители: «Через тундру дорога к пятой школе, тоже свалка от хозяев гаражей, хотя там один год ребята с города убирали за ними хлам, но снова накидали», — пишет Наталья Руденко.

Мэрия города пообещала разобраться в проблеме. «Специалисты УЖКХ проведут комиссионный осмотр для разработки плана мероприятий по устранению данной ситуации», — написало под постом УЖКХ администрации Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало о свалке, с которой не может разобраться мэрия Салехарда. Мусор в гаражном кооперативе «Лагуна» не вывозят уже два года.

Свалка возле полицейского участка в микрорайоне «Обской» Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Лабытнанги Info