Мэрия Салехарда не сдержала обещание ликвидировать свалку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде уже несколько лет не могут убрать несанкционированную свалку за гаражным кооперативом «Лагуна». Мэрия обещала решить проблему еще в 2019 году, когда в соцсетях разгорелся скандал из-за мусора. Об этом URA.RU сообщает источник в мэрии окружной столицы.

«В 2019 был поднят скандал в социальных сетях, что свалку за гаражным кооперативом „Лагуна“ пора бы уже убрать. Также вопрос о ликвидации мусора в этом месте поднимал и региональный оператор», — сообщает инсайдер.

В администрации Салехарда о проблеме знают и винят недобросовестного подрядчика ООО «Примастройсервис», которое не выполнило свои обязательства по утилизации свалки, однако решить проблему там не могут. «При наличии финансирования будет разработан проект рекультивации», — добавили в пресс-службе мэрии.

Дозвонится до подрядчика не удалось. По указанным в официальных источниках номерам никто не ответил на звонки корреспондента. Электронного адреса организации в открытом доступе нет.

Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор раскритиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки. Некоторые населенные пункты вовсе не имеют полигонов ТКО.