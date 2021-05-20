Из курганского СМИ уволилась главный редактор

Светлана Емельянова 25 лет проработала в СМИ Шадринска Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Заявление на увольнение написала главный редактор городской газеты «Исеть» в Шадринске (Курганская область) Светлана Емельянова. Об этом она рассказала URA.RU, а также опубликовала пост в соцсети.

«Ну вот, пришло и мое время ставить точку 25 годам работы в СМИ г. Шадринска. Еще 12 мая написала и отдала заявление — 31 мая мой последний рабочий день. Пока еще много эмоций», — написала журналист на своей странице в Facebook.

В разговоре с URA.RU Емельянова пояснила, что увольнение связано с личными причинами. «Решение не спонтанное, давно говорила, что не буду продлевать контракт», — пояснила главный редактор.

Подписчики Емельяновой в Facebook пожелали ей новых свершений и поддержали, говоря, что перемены к лучшему. Курганцы также выразили сожаление, что курганская журналистика теряет профессионала. «Света, твой талант отличного журналиста и редактора не останется невостребованным», — поддержала Фиала Баскакова.

Ранее URA.RU писало, что сейчас в регионе проходит реформа СМИ, которая к 1 июня должна включить все районные газеты в состав правительственного печатного органа. На реформу Союз журналистов России жаловался полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Редакторы районных газет предупредили о возможном коллапсе — в июне может сорваться выпуск газет.