В правительстве одобрили идею отправлять заключенных на стройки

Заключенных хотят привлечь к крупным проектам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве России поддержали создание исправительных центров для заключенных на крупных стройках. Центры дадут осужденным реализовать право на замену наказания. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко

«Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек», — цитирует министра юстиции РФ Константина Чуйченко телеканал 360. Он подчеркнул, что некоторые заключенные являются квалицированными работниками с опытом, который можно использовать в строительстве.

Государственные исправительные центры позволят осужденным реализовать право на замену не отбытой части наказания. В России около 180 тысяч людей, которые находятся в тюрьмах и имеют право отбывать наказание в виде исправительных работ, однако инфраструктура сегодня позволяет задействовать только восемь тысяч человек.

Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на стройках в России осужденными. Эту идею также поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что это большой плюс для заключенных, потому что они смогут зарабатывать, пишет «Федеральное агентство новостей» .