Мигрантов на стройках в России хотят заменить осужденными

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Глава ФСИН также призвал омбудсменов поднять эту тему в каждом регионе Фото:

В России необходимо активнее использовать заключенных на работах для трудовых мигрантов. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Недавно Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — приводит РИА «Новости» слова Калашникова. Об этом он заявил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По словам главы ведомства, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

Глава ФСИН также призвал омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе страны. Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч человек в 2010 году, уточнил отметил Калашников. «Из них право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тысяч человек», — подытожил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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