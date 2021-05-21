21 мая 2021
20 мая 2021

В курганской больнице скончался ребенок, сбитый на переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
После аварии мальчика отвезли в больницу, но спасти его не удалось Фото:

Семилетний мальчик, сбитый на пешеходном переходе на улице Кирова в Кургане, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло вечером 21 мая в районе дома №108 по улице Кирова. Водитель 1974 года рождения ехала на автомобиле Toyota Carina со стороны улицы Коли Мяготина в сторону улицы Станционная. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила ребенка 2013 года рождения.

«В результате происшествия пешеход [был] госпитализирован в ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘“, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении. В связи с этим представители ГИБДД обратились к родителям с просьбой не допускать, чтобы дети находились возле проезжей части, если нет уверенности в их навыках безопасного поведения на улице. Водителей также просят быть бдительными, снижать скорость возле переходов и быть готовыми к неожиданному появлению пешеходов.

Автомобиль сбил мальчика на переходе
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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