Турция предложила России возобновить авиасообщение

Россияне смогут снова полететь в курортные регионы Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между Россией и Турцией может возобновиться авиасообщение. Министерство туризма республики предложило Москве восстановить его для курортных регионов. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«Туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже в Измир. Предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — сказал РИА «Новости» Эрсой. Чиновник отметил, что в этих регионах эпидемиологическая обстановка лучше, чем в остальных частях страны.

Власти Турции также могут отменить обязательное ПЦР-тестирование для прилетающих в страну граждан России, отметил министр. По его словам, Россия делает значительные успехи в борьбе с пандемией.

В апреле в Турции объявили локдаун из-за роста числа зараженных COVID-19. Авиасообщения с Россией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Недавно стало известно, что российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию до осени.