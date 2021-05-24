Турция предложила России возобновить авиасообщение

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot, боинг747-400
Россияне смогут снова полететь в курортные регионы Турции Фото:

Между Россией и Турцией может возобновиться авиасообщение. Министерство туризма республики предложило Москве восстановить его для курортных регионов. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«Туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже в Измир. Предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — сказал РИА «Новости» Эрсой. Чиновник отметил, что в этих регионах эпидемиологическая обстановка лучше, чем в остальных частях страны.

Власти Турции также могут отменить обязательное ПЦР-тестирование для прилетающих в страну граждан России, отметил министр. По его словам, Россия делает значительные успехи в борьбе с пандемией.

В апреле в Турции объявили локдаун из-за роста числа зараженных COVID-19. Авиасообщения с Россией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Недавно стало известно, что российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию до осени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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