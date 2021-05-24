Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска

Главу Роскосмоса не впечатлило выступление американского коллеги Фото: Официальный сайт Президента РФ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление американского предпринимателя Илона Маска перед российскими студентами. Рогозин посчитал выступление основателя Tesla и SpaceX несодержательным.

«Не думаю, что Маск что-то новое сказал перед студентами. Это был такой „эффект вау“, когда все увидели заморского гостя, очень популярного человека. Говорить о какой-то содержательной беседе сложно», — приводит РИА «Новости» цитату Рогозина с конференции Startup Village.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил перед российскими студентами и школьниками на просветительском марафоне «Новое Знание» и пообещал построить в России и СНГ заводы по производству автомобилей Tesla. Онлайн-трансляцию с его выступлением посмотрели более 40 млн человек, сообщает «Национальная служба новостей».