Рогозин раскритиковал выступление Илона Маска

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Правительство РФ, рогозин дмитрий
Главу Роскосмоса не впечатлило выступление американского коллеги Фото:

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал выступление американского предпринимателя Илона Маска перед российскими студентами. Рогозин посчитал выступление основателя Tesla и SpaceX несодержательным.

«Не думаю, что Маск что-то новое сказал перед студентами. Это был такой „эффект вау“, когда все увидели заморского гостя, очень популярного человека. Говорить о какой-то содержательной беседе сложно», — приводит РИА «Новости» цитату Рогозина с конференции Startup Village.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил перед российскими студентами и школьниками на просветительском марафоне «Новое Знание» и пообещал построить в России и СНГ заводы по производству автомобилей Tesla. Онлайн-трансляцию с его выступлением посмотрели более 40 млн человек, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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