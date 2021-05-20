Илон Маск выступит на трехдневном марафоне «Новое знание» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский предприниматель Илон Маск выступит на трехдневном марафоне «Новое знание» в России. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят [глава МИД РФ] Сергей Лавров, [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков, [глава „Сбера“] Герман Греф, [мэр Москвы] Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, [предприниматель] Олег Тиньков, [физик] Михаил Ковальчук, [дирижер] Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сообщил Кириенко на открытии мероприятия. Трансляция велась на сайте организатора марафона —российского общества «Знание».

С 20 по 22 мая россияне смогут принять участие в просветительском марафоне «Новое знание». Зрителями мероприятия станут более 5 млн человек. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко 12 маябыл назначен главой наблюдательного совета просветительского общества «Знание».