Кириенко привезет Илона Маска в Россию. Видео

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск выступит на трехдневном марафоне «Новое знание» Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выступит на трехдневном марафоне «Новое знание» в России. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят [глава МИД РФ] Сергей Лавров, [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков, [глава „Сбера“] Герман Греф, [мэр Москвы] Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, [предприниматель] Олег Тиньков, [физик] Михаил Ковальчук, [дирижер] Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сообщил Кириенко на открытии мероприятия. Трансляция велась на сайте организатора марафона —российского общества «Знание».

С 20 по 22 мая россияне смогут принять участие в просветительском марафоне «Новое знание». Зрителями мероприятия станут более 5 млн человек. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко 12 маябыл назначен главой наблюдательного совета просветительского общества «Знание».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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