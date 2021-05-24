На тюменских трассах за лихачами из ЯНАО и ХМАО проследят дроны

Из-за того, что жители ЯНАО и ХМАО отправятся в отпуска, на тюменских трассах введут дополнительные меры безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В частности, за соблюдением скоростного режима будут следить беспилотники.
«На федеральных трассах в Тюменской области вводятся дополнительные меры безопасности. Вырастет число нарядов ДПС, пройдут рейды по контролю скоростного режима с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
Там пояснили, что необходимость связана с тем, что трафик на дорогах летом увеличивается. Это связано с тем, что жители Ямала и Югры массово отправляются отдыхать в южные регионы.
Ранее URA.RU писало, что на тюменских трассах появилась новая опасность. Выросло количество ДТП с участием диких животных.
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