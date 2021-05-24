На тюменских трассах за лихачами из ЯНАО и ХМАО проследят дроны

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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
Для выявления водителей, которые превышают скорость, инспекторы будут использовать беспилотники Фото:

Из-за того, что жители ЯНАО и ХМАО отправятся в отпуска, на тюменских трассах введут дополнительные меры безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В частности, за соблюдением скоростного режима будут следить беспилотники.

«На федеральных трассах в Тюменской области вводятся дополнительные меры безопасности. Вырастет число нарядов ДПС, пройдут рейды по контролю скоростного режима с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там пояснили, что необходимость связана с тем, что трафик на дорогах летом увеличивается. Это связано с тем, что жители Ямала и Югры массово отправляются отдыхать в южные регионы.

Ранее URA.RU писало, что на тюменских трассах появилась новая опасность. Выросло количество ДТП с участием диких животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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