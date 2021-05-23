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20 мая 2021

На тюменских трассах появилась новая опасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
Под колеса автомобилей стали чаще попадать дикие животные Фото:

На трассах в Тюменской области участились случаи ДТП с выходящими из леса животными. В частности, за последние два дня под колеса авто попали три лося. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

«На тюменских трассах участились случаи ДТП с участием диких животных. Так, 23 мая на трассе Курган — Тюмень автомобиль Nissan Qashqai сбил лося. Животное погибло, а водитель получил травму. Ему в глаза попали осколки лобового стекла», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Еще две аварии произошли в субботу. В первом случае лося сбили также на трассе Курган — Тюмень, во втором — на участке дороги между Тюменью и Омском.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Боровский сняли, как из леса к людям вышли несколько крупных лосей. Животные спасались от пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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