На тюменских трассах появилась новая опасность

Под колеса автомобилей стали чаще попадать дикие животные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассах в Тюменской области участились случаи ДТП с выходящими из леса животными. В частности, за последние два дня под колеса авто попали три лося. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

«На тюменских трассах участились случаи ДТП с участием диких животных. Так, 23 мая на трассе Курган — Тюмень автомобиль Nissan Qashqai сбил лося. Животное погибло, а водитель получил травму. Ему в глаза попали осколки лобового стекла», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Еще две аварии произошли в субботу. В первом случае лося сбили также на трассе Курган — Тюмень, во втором — на участке дороги между Тюменью и Омском.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Боровский сняли, как из леса к людям вышли несколько крупных лосей. Животные спасались от пожаров.