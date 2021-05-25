В Центральном райсуде Челябинска может смениться руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева может покинуть свой пост до истечения контракта. Она подала заявление на участие в конкурсе на должность судьи Седьмого кассационного суда (Челябинск). Вопрос внесен в повестку заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое состоится 3 июня в Москве.

Согласно повестке на семь ставок в Седьмом кассационном суде подано девять заявлений. Если ВККС, а затем и комиссия в Кремле одобрит кандидатуру Лутфуллоевой, ей надо будет дождаться президентского указа, а потом она сможет перейти на новую работу. В пресс-службе Центрального райсуда на звонок URA.RU не ответили.

Шестилетний контракт Лутфуллоевой на посту главы райсуда истекает 15 декабря 2022 года. Два года назад она чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла Лутфуллоеву от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя. Лутфуллоева одна из немногих челябинских судей, кто запрещает СМИ снимать ее на заседаниях.

Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами госвласти. В октябре в этом суде была решена судьба экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, а в апреле соратнику экс-мэра Евгения Пашкова. Приговор Пашкову выносила Лутфуллоева, прокуратура осталась недовольна тем, что обвиняемому в получении взятки не выписали штраф, и оспорила это решение.

Вопрос о новой работе Рамзии Лутфуллоевой решат в Москве Скрин: сайт ВККС