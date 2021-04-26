Приговор соратнику экс-мэра Челябинска могут ужесточить

В прокуратуре считают наказание Евгению Пашкову излишне мягким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Прокуратура Челябинской области требует ужесточить приговор экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. Пашкову, который проходил по одному уголовному делу с экс-мэром Евгением Тефтелевым, было назначено наказание в виде восьми лет «строгого режима» без выплаты штрафа.

«Апелляция подана в областной суд», — утонили URA.RU в пресс-службе ведомства. В прокуратуре считают наказание Пашкову излишне мягким.

Как установлено судом, Пашков и Тефтелев, в период работы в мэрии, получили деньги от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Пашкову досталось 2,5 млн. рублей, чуть больше Тефтелеву, полагает суд. Селещук, давший на них показания, от уголовной ответственности освобожден.

Оба были задержаны сотрудниками ФСБ 11 декабря 2019 года. К тому времени они уже уволились из структур власти. Тефтелев признал вину, дал показания на Пашкова. Дело в отношении экс-мэра было выделено в отдельное судопроизводство. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Всю сумму он уже перечислил в бюджет.

Пашков оставался в СИЗО до вынесения приговора и признал вину частично. Прокуратура просила приговорить его к 11 годам строгого режима и штрафу в 75 млн рублей. 21 апреля при вынесении приговора судья не стала назначать Пашкову штраф, учитывая тяжелое материальное положение экс-чиновника и наличие малолетних детей.