Лукашенко заявил об атаке белорусских экстремистов на Россию

Александр Лукашенко считает действия против Москвы истинной целью Запада Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Экстремистский канал, появившийся на белорусской проблематике, работает против России, тем самым демонстрируя истинные цели Запада. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании, касающемся поправок к конституции.

«Один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов», — заявил Лукашенко. При этом он не уточнил, какое медиа имеет в виду.

Группа telegram-каналов Nexta, освещавшая начавшиеся в августе 2020 года протестные акции в Белоруссии, включена властями в список экстремистских организаций. 23 мая был задержан основатель и бывший главный редактор канала Роман Протасевич. Он летел самолетом авиакомпании Ryanair и совершил вынужденную посадку в Минске.