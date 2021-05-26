Лукашенко заявил об атаке белорусских экстремистов на Россию

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Александр Лукашенко считает действия против Москвы истинной целью Запада Фото:

Экстремистский канал, появившийся на белорусской проблематике, работает против России, тем самым демонстрируя истинные цели Запада. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании, касающемся поправок к конституции.

«Один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов», — заявил Лукашенко. При этом он не уточнил, какое медиа имеет в виду.

Группа telegram-каналов Nexta, освещавшая начавшиеся в августе 2020 года протестные акции в Белоруссии, включена властями в список экстремистских организаций. 23 мая был задержан основатель и бывший главный редактор канала Роман Протасевич. Он летел самолетом авиакомпании Ryanair и совершил вынужденную посадку в Минске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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