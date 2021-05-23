Романа Протасевича задержали в Минске Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Беларуси задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. URA.RU представляет хронологию событий.

Самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, почти достигнув конечной точки маршрута резко изменил направление.

По поручению Минобороны Беларуси для сопровождения самолета в небо подняли истребитель МиГ-29. Это сделали, чтобы истребитель сопроводил самолет до границы с Литвой, сообщает telegram-канал «Пул Первого».

Судно совершило аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска после поступления сообщения о минировании, пишет telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ромину Саматханову.

Стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать», уточняет telegram-канал «TUT.BY новости».

После посадки в аэропорту Минска задержали одного из пассажиров — основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Протасевич рассказал, что за ним следили еще в Афинах. Блогер заметил, как его пытался снять на камеру русскоязычный мужчина, передает telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем telegram-канале отреагировала на произошедшее и заявила, что операция спецслужб была ради задержания Протасевича.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО и Евросоюз немедленно отреагировать на инцидент, пишет telegram-канал «Sputnik Беларусь». В МИД Литвы потребовали немедленно отпустить всех пассажиров и членов экипажа авиакомпании, передает telegram-канал «TUT.BY новости».

Протасевичу грозит смертная казнь, такое мнение высказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

Страницы Протасевича в соцсетях Facebook и Instagram теперь недоступны. Это сделали администраторы telegram-канал «Беларусь головного мозга», редактором которого является Протасевич, чтобы его личная переписка не попала в руки спецслужб.

Ранее Верховный суд Беларуси признал telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими. Основателей канала Степана Путило и Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков и групповых действий, в неповиновении законным требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни. В феврале 2021 года Белоруссия отправила в Польшу документы на экстрадицию основателей telegram-канала. КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список лиц, которые причастны к терроризму, пишет ТАСС.

В дальнейшем стало известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании.