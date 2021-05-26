Путин ввел в России новые выплаты на детей

Семьи с детьми получат новые выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России вводятся новые выплаты на детей, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий закон подписан Путиным 26 мая.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет будет составлять 100% заработка родителя. Неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет ежемесячно станут получать половину детского прожиточного минимума — в среднем свыше 5600 рублей.

Отдельную сумму с 1 июля будут каждый месяц получать женщины с беременностью сроком до 12 недель, находящиеся в трудной ситуации. В среднем, эта сумма составит свыше 6300 рублей.