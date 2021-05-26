Путин ввел в России новые выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, семья, набережная тобола, лето в городе
Семьи с детьми получат новые выплаты Фото:

В России вводятся новые выплаты на детей, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий закон подписан Путиным 26 мая.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет будет составлять 100% заработка родителя. Неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет ежемесячно станут получать половину детского прожиточного минимума — в среднем свыше 5600 рублей.

Отдельную сумму с 1 июля будут каждый месяц получать женщины с беременностью сроком до 12 недель, находящиеся в трудной ситуации. В среднем, эта сумма составит свыше 6300 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...