Эпидемиолог: россиянам придется прививаться от COVID ежегодно

Данные по эффективности существующих вакцин против новых штаммов будут к осени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вакцинация населения от COVID-19 может стать ежегодной, как это происходит с прививкой от гриппа. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа», — цитирует РИА «Новости» Хафизова. Он подчеркнул, что причиной избегания вакцинации могут быть только противопоказания по состоянию здоровья.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемия коронавируса закончится к осени. По словам заведующего отделением НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, иммунной прослойки «недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем» заболеваемости.