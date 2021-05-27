Россияне жалуются на массовый сбой в работе МТС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , мтс
По всей России люди жаловались на качество сотовой связи Фото:

В ряде российских городов пользователи жаловались 27 мая на сбои в работе крупнейшего оператора связи МТС. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступают из Нижневартовска, Сургута, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. Из данных DownDetector, в частности, следует, что пик сбоев у МТС пришелся на 12:00 (мск) 27 мая.

Некоторые пользователи жалуются на сбои в работе мобильного (20%) и широкополосного интернета (12%). Большинство сообщают о проблемах со связью (66%).

Последний масштабный сбой в работе крупнейших операторов связи произошел 21 апреля. Тогда наибольший рост числа отчетов о сбоях наблюдался у МТС. Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступали в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

Карта сбоев и отчетов о проблемах в МТС
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...