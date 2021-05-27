Россияне жалуются на массовый сбой в работе МТС

По всей России люди жаловались на качество сотовой связи Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ряде российских городов пользователи жаловались 27 мая на сбои в работе крупнейшего оператора связи МТС. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступают из Нижневартовска, Сургута, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. Из данных DownDetector, в частности, следует, что пик сбоев у МТС пришелся на 12:00 (мск) 27 мая.

Некоторые пользователи жалуются на сбои в работе мобильного (20%) и широкополосного интернета (12%). Большинство сообщают о проблемах со связью (66%).

Последний масштабный сбой в работе крупнейших операторов связи произошел 21 апреля. Тогда наибольший рост числа отчетов о сбоях наблюдался у МТС. Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступали в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

Карта сбоев и отчетов о проблемах в МТС Фото: скриншот с сайта downdetector