Россияне жалуются на сбои в работе «Мегафона», «Билайна» и МТС

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Клипарт. Сургут, вышка сотовой связи, 5G
По всей России люди жаловались на качество сотовой связи. Фото:

В ряде российских городов пользователи жаловались 21 апреля на сбои в работе крупнейших операторов связи: МТС, «Мегафона» и «Билайна». Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

«Наибольший рост числа отчетов о сбоях наблюдается у МТС. Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саратова и Уфы», — пишет «Коммерсант». Из данных DownDetector, в частности, следует, что пик сбоев у МТС пришелся на 20:00 (мск) 21 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%. Операторы связи объяснили эту меру падением своих доходов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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