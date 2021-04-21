Россияне жалуются на сбои в работе «Мегафона», «Билайна» и МТС

По всей России люди жаловались на качество сотовой связи. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ряде российских городов пользователи жаловались 21 апреля на сбои в работе крупнейших операторов связи: МТС, «Мегафона» и «Билайна». Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

«Наибольший рост числа отчетов о сбоях наблюдается у МТС. Сообщения о сбоях от пользователей МТС поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саратова и Уфы», — пишет « Коммерсант ». Из данных DownDetector, в частности, следует, что пик сбоев у МТС пришелся на 20:00 (мск) 21 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%. Операторы связи объяснили эту меру падением своих доходов.