Депутат Тюменской областной думы Александр Лобов обвинил чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве соцобъектов, возводимых в Югре по программе «Сотрудничество». С таким заявлением народный избранник выступил 27 мая на заседании регионального парламента, которое транслировалось на сайте облдумы.
«Долгострои по программе „Сотрудничество“ стали настоящим бичом ХМАО. Миллиарды бюджетных денег оседают в карманах чиновников Югры. Наша фракция (ЛДПР — прим. ред.) требует расширить полномочия Счетной палаты Тюменской области для контроля за строительством», — заявил депутат.
Высказывания Лобова возмутили единороссов, которые выкриками с места обвинили либерал-демократа в голословности. Затем на трибуну вышла депутат от ХМАО Галина Резяпова, она оттеснила Лобова от микрофона и предложила ему переехать в Югру. Депутат попросил дать ему возможность продолжить выступление, но его прервал спикер облдумы Сергей Корепанов. «На вашем месте я бы покинул трибуну со стыдом», — заявил глава парламента.
Единоросс Владимир Нефедьев напомнил, что согласно регламенту думы депутат может быть лишен слова за некорректное поведение. Этим правом воспользовался Корепанов, не дав Лобову закончить выступление.
Ранее агентство писало, что больницу на 1100 мест в Нижневартовске не могут построить более 10 лет. Ход строительства намерена проверить Счетная палата.
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