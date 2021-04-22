Главный долгострой ХМАО проверят тюменские ревизоры

Больницу в Нижневартовске не могут построить уже больше 10 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Счетная палата Тюменской области проверит ход строительства больницы на 1100 мест в Нижневартовске. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Огородников, выступая 22 апреля на заседании тюменской облдумы. Объект, который возводится по межрегиональной программе «Сотрудничество», не могут построить уже больше 10 лет.

«В 2021 году по договору со Счетной палатой ХМАО Счетная палата Тюменской области проведет проверку финансирования строительства больницы в Нижневартовске», — сообщил Огородников. О том, является ли причиной проверки какие-либо нарушения — неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало, что окружная больница должна была быть достроена в июле 2021 года, однако ее строительство вновь затянулось. По словам инсайдера агентства, долгострой может стоить карьеры вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову, который рискует не получить достаточной поддержки от жителей Нижневартовска на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.