Председатель ТИК зарабатывает больше главы избиркома ХМАО

Председатели избирательной комиссии в ХМАО отчитались о доходах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава избиркома Денис Корнеев отчитался о доходе в почти 5 млн рублей за 2020 год. При этом председатель избирательной комиссии Югорска Оксана Лысова заработала 5,5 млн рублей. Декларация о доходах размещена на сайте регионального избиркома.

«Декларированный годовой доход [Дениса Корнеева] за 2020 год — 4 млн 996 тысячи рублей», — указано в декларации. В собственности у него, как и в предыдущем году, находятся легковые автомобили BMW X3 и ВАЗ 21043. Квартира Корнеева находится в пользовании.

Лысова также стала самым богатым председателем ТИК во всем регионе. За год ее доход увеличился более чем в 2,5 раза и составил 5 млн 536 тысячи по итогам 2020 года. В собственности появились большой земельный участок для жилищного строительства и жилой дом, который ранее числился в пользовании Лысовой. В гараже председателя находится автомобиль РЕНО Kaptur.

Ранее URA.RU писало, что у главы избиркома ХМАО на треть упали доходы. По итогам 2019 года председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев заработал на 2,3 млн рублей меньше, чем годом ранее.