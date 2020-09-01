У главы избиркома ХМАО на треть упали доходы

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев отчитался о доходах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в 2019 году заработал на 2,3 млн рублей меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте избирательной комиссии ХМАО.

В 2018 году Корнеев заработал почти семь миллионов рублей, тогда как в 2019 году его доход составил 4,5 млн рублей. В пользовании у него находится квартира, легковые автомобили BMW X3 и ВАЗ 21043. Супруга и дети главы избиркома ХМАО доходов и транспорта не имеют.

Заместитель Корнеева — Ксения Дмитриева в 2019 году заработала почти восемь млн рублей, это на 4 млн рублей больше чем в 2018 году, однако 3,4 млн рублей она получила в результате продажи квартиры. В ее пользовании остаются две квартиры и автомобиль INFINITI QX 50.